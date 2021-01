Il covid si porta via Lino Luison, il "Babbo Natale" dei bimbi di Tricerro

Il Covid si porta via Lino Luison, conosciutissimo tricerrese apprezzato per il grande impegno messo in campo come volontario a servizio del paese. E' morto nella serata di domenica, lasciando un grande vuoto tra gli amici della Famija Trisereisa e tra le persone che, nel centro della bassa, avevano apprezzato la sua disponibilità e la sua capacità di trasmettere buonumore.

Lo ricorda in un post commosso, l'amministrazione comunale del paese: «Quando viene a mancare un amico, soffriamo ma quando a lasciarci è un uomo che ha dato tanto alla comunità, i nostri cuori non possono fare altro che sanguinare. Per colpa del covid-19, si è spento il nostro Lino. Se dovessimo elencare tutti i momenti felici passati insieme, potremmo riempire una pagina di giornale. Amiamo ricordarti nei panni “della Famija” mentre impiattavi le lumache canticchiando (malissimo); ti ricordiamo con gli occhi arrossati dal fumo mentre arrostivi le castagne con gli amici alpini oppure mentre rimescolavi nel pentolone dei “fasulat” ma, il tuo meglio, lo davi certamente nel ruolo di Babbo Natale. Chi meglio di lui aveva il "phisique du role” per poterlo interpretare? Addio Lino, per i prossimi Natali, ricordati di bardare le renne e di portare i doni ai nostri bimbi che tanto amavi».

Moltissimi i ricordi anche da parte dei concittadini che incontravano spesso Luison in giro per il paese e ne ricordano il sorriso, i modi garbati, la simpatia. «Sei stato un grande, non ti dimenticheremo», aggiungono dalla Famija.

L’ultimo saluto a Lino Luison sarà giovedì 7 gennaio nella chiesa parrocchiale di Tricerro.