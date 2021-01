Scuola: slitta il ritorno in classe delle superiori

Ancora un rinvio per il rientro in classe degli studenti delle scuole superiori: la Regione Piemonte ha fissato al 18 gennaio la ripresa delle lezioni in presenza per il 50% degli alunni. Dal 7, si prosegue con la didattica a distanza del 100%.

Lo rende noto la Provincia, al termine dell'incontro con il presidente della Regione, Alberto Cirio, che a breve emetterà la relative ordinanza.

Giovedì tornano invece in classe i bambini delle materne e gli studenti di elementari e medie, compresi quelli delle seconde e terze a casa dallo scorso novembre.