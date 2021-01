Lavori in corso: chiude il Centro Multi Raccolta di corso Papa Giovanni Paolo II

Chiude, dall'11 al 25 gennaio, il Centro di Multiraccolta 1 di corso Papa Giovanni Paolo II: una sospensione delle attività che si è resa necessaria per lo svolgimento in sicurezza di interventi di manutenzione straordinaria.

Durante questo periodo, al CMR1 saranno consentiti solo i conferimenti di rifiuti biodegradabili (verde e sfalci) da parte del Comune di Vercelli e delle ditte private, con apposito formulario di identificazione dei rifiuti ma le operazioni di pesatura dovranno essere effettuate al CMR 2 di via Ara.

I cittadini da parte loro, potranno conferire i rifiuti previsti dal regolamento al centro di via Ara che, per accogliere temporaneamente il maggior flusso di utenti, rispetterà in via del tutto straordinaria i seguenti orari: lunedì: dalle 14 alle 16.45; dal martedì al venerdì: dalle 8.30 alle 11.45 e dalle 14 alle 16.45; sabato: dalle 9 alle 1.:45 e dalle 14 alle 17.45

«Alla riapertura del Centro Multi Raccolta 1 - spiega una nota di Asm - prevista per il giorno 26 gennaio, salvo complicazioni dovute agli interventi manutentivi, torneranno in vigore gli orari stabiliti dal regolamento».