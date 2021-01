Raccolta rifiuti, così non va: chiesto un incontro con i vertici di Asm

«Sempre più spesso segnalo ai responsabili dell’azienda certe situazioni, che vedo di persona, che mi sono segnalate direttamente o che noto su facebook, affinché si provveda - spiega Prencipe -. Però è anche vero che non sempre bisogna ricorrere alle segnalazioni, e che non per forza bisogna intervenire dopo che si postano foto sui social o giornali. Bisogna intervenire prima. È chiaro che qualcosa non funziona. In queste situazioni la verità non è una sola: significa che ognuno deve responsabilmente fare la propria parte: il cittadino per uno smaltimento corretto e civile e l’Azienda per una corretta e soprattutto puntale raccolta».