Viale Garibaldi, il Comune abbatte 13 piante malate

Dopo i giorni di chiusura per l'allerta meteo, nella mattina di lunedì hanno preso il via i lavori di abbattimento di 13 piante del viale Garibaldi, risultate particolarmente a rischio e che dunque vengono rimosse.

Le operazioni, condotte attraverso un braccio meccanico che sega e depone a terra rami e tronchi, coinvolge olmi particolarmente ammalorati, ma tutta la situazione del viale sarà oggetto di particolari attenzioni: nei giorni prima di Natale una relazione commissionata all'agronomo dopo che, a inizio dicembre, una pianta era schiantata al suolo, ha evidenziato una serie di criticità che il Comune ha preso in esame prima con gli interventi d'urgenza di chiusura per il maltempo e ora con questa tranche di abbattimenti.

Intanto è stato pubblicato il bando di gara per la gestione del verde pubblico nel prossimo triennio: il bando prevede un importo a base d'asta per il Lotto uno di 753mila 100 euro e di 968mila 200 per il Lotto 2.

Complessivamente il Comune di Vercelli ha censito 11.148 piante ad alto fusto: tra queste rivestono particolare importanza i liquidambar di piazza Sant'Eusebio, che per età, dimensioni e pregio paesaggistico possono fregiarsi dell’appellativo di Alberi monumentali ufficialmente riconosciuti.

Ci sono poi 1525 tigli, 1.095 aceri, 301 ippocastani, 220 querce e svariate altre specie. Il nuovo appalto, che entrerà in vigore da marzo avrà cadenza triennale e, oltre alla manutenzione delle alberate, interessa anche la gestione di aiuole, prati e aree verdi comunali dell'intera città.