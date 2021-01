Cardiologia di Vercelli fra le migliori del Piemonte nel trattamento degli infarti

Cardiologia di Vercelli sugli scudi a livello regionale: sono stati resi noti i dati del Programma Nazionale Esiti ( PNE 2019) sviluppato da Agenas su mandato del ministero della Salute che fornisce valutazioni di efficienza appropriatezza e sicurezza, delle cure prodotte dalle strutture ospedaliere, di oltre 1300 ospedali italiani pubblici e privati accreditati, il PNE permette di valutare l’efficacia degli interventi sanitari, e gli esiti nel tempo dei trattamenti clinici erogati dalle strutture ospedaliere. E la struttura dell'ospedale Sant'Andrea si piazza fra le migliori otto della regione e addirittura al primo posto per esiti nel trattamento dell'infarto miocardico, avendo la mortalità a 30 giorni più bassa del Piemonte.

Vengono analizzati circa 170 indicatori, di volumi, di esito, di processo, da cui si desume la performance della struttura ospedaliera, in riferimento a un elenco di patologie fortemente impattanti sul sistema sanitario nazionale, che vanno dagli esiti della frattura di femore, alla protesi al ginocchio, dal tumore polmonare al parto, dal tumore alla mammella al tumore al colon, dal tumore alla stomaco al tumore alla prostata, dall’ictus cerebrale all’infarto del miocardio. Insomma un lungo elenco delle patologie più trattate negli ospedali.

«In relazione alle patologie cardiovascolari e in particolare il trattamento dell’infarto miocardio acuto - spiegano dall'Asl - la nostra struttura è fra le 8 della Regione Piemonte a rispettare tutti i parametri di riferimento ministeriali, di volumi, di processo e di esito, e in particolare risulta la 5° in Piemonte con volumi di infarti trattati e la 1° per esiti, avendo la mortalità a 30 giorni più bassa del Piemonte, precisamente dl 4,55% a fronte della soglia 8%».

Un dato che riempie di orgoglio non solo la struttura diretta dal dottor Francesco Rametta, ma tutta l'Asl: «La mortalità a 30 giorni è il dato più sensibile nel definire la performance della struttura» si legge in una nota.

Rametta. che guida il reparto dal 2012, ricorda che «quando arrivai alla guida della Cardiologia di Vercelli fui accolto da un ‘brutto titolo’ sui giornali (e ne conservo copia), che indicava Vercelli fra le strutture con peggiore mortalità in Piemonte». Da allora di strada ne è stata fatta davvero tanta. «Questo è un risultato che premia il lavoro dei miei ragazzi, otto anni di lavoro a testa bassa, in cui abbiamo rischiato anche la chiusura, ma abbiamo avuto la forza di ripartire da una gruppo di giovani e brillanti cardiologi, che hanno dato impegno, professionalità e forma a un gruppo che oggi è una equipe fatta di cardiologi di alto profilo - commenta Rametta -. Sono orgoglioso dell’impegno profuso in questi anni per potenziare e migliorare sempre di più di assistenza nel territorio».

Una conclusione d’anno, dunque, che coincide con il raggiungimento di un risultato importante per la Cardiologia e che mette in evidenza l’attività consolidata di un team che si sta sempre più impegnando nell’erogare prestazioni complesse a servizio della cittadinanza.