Google viene aggiornato sui contenuti perduti anche in Italia

Il rapporto fra italiani e sesso si è evoluto maggiormente negli ultimi anni. I dati dello studio Censis “Comportamenti sessuali degli italiani” (maggio, 2019), rilevano una maggiore apertura verso varie pratiche sessuali nel range 18 - 40 anni: rapporti orali (80,7%), sesso anale (33,1%) e bondage (12,5%). Nonostante sia cresciuto il numero di coloro che scelgono l’asessualità (dal 5,4% al 10,2% dei 18 - 40enni), in realtà, la frequenza dei rapporti è aumentata (44,1% lo fa tre volte a settimana; era il 36,9% venti anni fa).

Durante il periodo della pandemia tutto questo è stato amplificato e trasformato. Se nel rapporto del 2019, il 24,4% degli italiani utilizzava sex toys, in quarantena è nettamente aumentato.

Idealo (sito di riferimento per la comparazione di prezzi a livello internazionale) ha rilevato che in Italia, nell’ultimo anno, c’è stato un aumento delle ricerche: +143%, che solo nel primo lockdown è pari a +110%.

A spopolare fra le ricerche sono i vibratori, che registrano il +161,6%, nelle loro più creative varianti super tecnologiche. Il dildo moderno è molto lontano dall’esemplare in legno che si utilizzava nell’antichità. Ora c’è l’ovulo wireless con cui i partners possono controllare il piacere dell’altro a distanza, l’ anello vibrante che indossa che aumenti il piacere di entrambi contemporaneamente benché lo indossi l’uomo e il più tecnologico e rilassante bagno di piacere vibrante: una palla che si apre sott’acqua, rilasciando profumi e un vibratore per il corpo.

Mentre all’ultimo posto della classifica ci sono preservativi (+45,2%) e lubrificanti intimi (+43,8%).

Questa industria del piacere verrà colpita dalle regole di Google Ads che entreranno in vigore dall’11 febbraio 2021 (ci vorranno cinque settimane per integrarle completamente) e potrebbero incidere in maniera penalizzante sul commercio. Infatti alcuni annunci che prima venivano catalogati come contenuti per adulti, ora verranno assimilati ai contenuti inappropriati.

Per entrare nel merito stiamo parlando di contenuti sessualmente espliciti, immagini pedopornografiche, mogli per corrispondenza, temi destinati a un pubblico adulto all'interno di contenuti per famiglie, incontri a pagamento in cui uno dei due partners fornisca denaro, regali, tutoraggio, sostegno economico o altri benefici, prostituzione.

La violazione delle norme non comporterà l’immediata sospensione dell’account, Google darà sette giorni di tempo prima di farlo. Il gigante americano sembra che si voglia adeguare alla corrente di regolamentazione sessuale che sta avendo anche Facebook e Instagram . Infatti, dal 20 dicembre è entrata in vigore una nuova normativa che rende più stringenti i contenuti sessuali sui social. Mentre prima erano genericamente censurate le immagini con i capezzoli femminili in vista. Ora sono vietati post in cui si trova:

Adulti completamente nudi.

Genitali visibili (eccezion fatta per situazioni legate alla salute, come parti e interventi).

Ano visibile e/o fondoschiena, tranne se ritoccato su un personaggio pubblico (norma questa che suscita non poche perplessità).

Contenuti che favoriscono gli incontri sessuali tra adulti.

Menzioni o illustrazioni di attività sessuali.

Sono norme molto ferree, che stanno suscitando grande perplessità nella comunità digitale.