Ordinanza del ministro della Salute: lo sci riparte solo il 18 gennaio

È ufficiale: lo sci riaprirà, anche in Piemonte, non prima di lunedì 18 gennaio. A renderlo noto è il Ministero della Salute, in un'ordinanza firmata nelle scorse ore dal ministro Roberto Speranza. Una decisione anche frutto delle richieste delle Regioni, che nei giorni scorsi avevano proposto di rimandare l'apertura degli impianti sciistici proprio a tale data, in vista di un allineamento delle linee guida al parere espresso dal Comitato tecnico-scientifico. La lettera era stata inviata ai ministri Boccia e Speranza dal presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini.

Così, in un anno in cui sulle montagne (e anche la Valsesia, tra queste) la neve è caduta in abbondanza, la stagione dimezzata e ancora carica di incertezze rende molto difficile la situazione di tutto il comparto turistico e di chi lavora negli impianti.