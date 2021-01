In giro dopo il coprifuoco: 5 multe la notte di Capodanno

Cinque sanzioni, la notte di Capodanno, per aver violato il coprifuoco e aver violato la norma del regolamento di Polizia locale che vieta l'utilizzo dei botti. E' il bilancio dei controlli svolti dalla Polizia locale la notte di San Silvestro.

Quattro persone, tutte straniere, sono state trovate in giro senza motivo, dopo l'orario di inizio del coprifuoco, mentre una cittadina cinese è stata anche multata per aver fatto esplodere in strada botti: il controllo, in questo caso, è avvenuto al rione Concordia e oltre, alla multa per la violazione del Decreto Natale, ne dovrà pagare anche una di 50 euro per la violazione del regolamento di Polizia locale che vieta l'utilizzo di botti e fuochi d'artificio.