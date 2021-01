Vaccini anti Covid, Piemonte al quarto posto per dosi iniettate

La "corsa" al vaccino anti Covid è appena iniziata, ma il Piemonte si trova già nelle posizioni di testa, anche se ai piedi del podio. Lo dice l'ultima rilevazione effettuata dal Ministero della Salute, che mette a confronto le quantità di dosi già consegnate nelle singole regioni e il numero di iniezioni effettuate in quei territori.

Ne emerge che la prima della classe, al momento, è la regione del Friuli Venezia Giulia, con il 16,3% dei vaccini già iniettati alle persone appartenenti alle categorie più a rischio (1.948 su 11.965). Alle sue spalle c'è la provincia autonoma di Bolzano (con il 16,3% delle 5.995 dosi ricevute già iniettate) e poi il Lazio, con il 13,5% (6.170 dosi già "a destinazione" su un totale di 40.885 consegnate alla regione.

E' alle spalle di questo terzetto che si piazza il Piemonte, che al momento risulta aver iniettato 5.077 dosi di vaccino sulle 40.885 già ricevute. Ma in termini assoluti siamo i secondi, in tutto il Paese, alle spalle proprio del Lazio e davanti al Veneto.

Una classifica stilata poco dopo le 13 di oggi, che dunque può cambiare in poco tempo, ma che al momento vede invece in coda al gruppo la Sardegna (1,6%) e l'accoppiata Abruzzo e Molise, entrambi all'1,7%. Male anche i nostri vicini della Valle d'Aosta (2%), mentre la Liguria sta al 7% (1.125 dosi iniettate su una disponibilità di 15.920). Decisamente peggio la Lombardia, con 2.171 dosi iniettate, pari al 2,7% di quelle attualmente a disposizione in regione (80.595).