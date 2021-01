Botti di capodanno: dramma ad Asti, muore un 13enne

Il 2021 si apre, per Asti con una tragedia.

Un ragazzino di 13 anni è morto subito dopo la mezzanotte, al campo nomadi di via Guerra, colpito da un petardo all'addome.

Soccorso immediatamente e trasportato all'ospedale, è arrivato al Pronto soccorso già in arresto cardiaco e per lui non c'è stato nulla da fare.

In tanti parenti disperati, si sono recati al Pronto soccorso, cercando di vedere il bambino, in attesa di autopsia, per la rabbia hanno danneggiato alcune strutture, rotto la porta scorrevole, spostato un panetto di cemento lungo la strada, danni anche nel parcheggio e dietro le tende allestite dall'esercito.

Sulla vicenda che ha portato alla morte del ragazzino sono in corso indagini affidate ai carabinieri.