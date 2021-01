Morto don Eusebio Costanzo, decano dei parroci che diffondeva il Vangelo via sms

La diocesi di Vercelli e la parrocchia di Arborio sono in lutto per la morte di don Eusebio Costanzo, tra i più anziani e amati sacerdoti vercellesi. Aveva 96 anni e da 5 si era ritirato all'Istituto Sant'Eusebio dove è morto nelle prime ore di venerdì 1 gennaio.

Ordinato sacerdote nel 1949, per 50anni - dal 1965 al 2015 - è stato il parroco di Arborio (dove era giunto come vice parroco nel 1961) e poi anche di San Giacomo Vercellese. Un sacerdote amatissimo, vicino ai suoi fedeli nei momenti di gioia e di sofferenza. Un parroco sempre attento ai segni dei tempi e capace di utilizzare per la propria missione pastorale qualsiasi strumento fosse a sua disposizione: compresi gli sms che, fin dai primi anni 2000, don Eusebio aveva utilizzato per inviare ai fedeli brevi messaggi quotidiani e versetti del Vangelo. Per anni, ormai ultraottantenne, aveva continuato a inviare le sue pillole quotidiane di Vangelo e Buona Novella, ricevendo dai fedeli messaggi di ringraziamento, di speranza, talvolta di sconforto. Tutti puntualmente annotati su alcuni quaderni della memoria che il sacerdote aveva sempre conservato con cura.

«Hai scelto la festa di Maria Santissima per salutarci... Sei stato un maestro di vita, lascerai un segno indelebile nella nostra comunità che ti porterà per sempre nel cuore .... arrivederci amato don Eusebio», ha scritto il sindaco di Arborio, Annalisa Ferrarotti, ricordando l'amato sacerdote.

Il rosario verrà recitato in Duomo sabato 2 gennaio, alle 17 e nella chiesa parrocchiale di Arborio domenica 3 gennaio alle 20,30. I funerali saranno celebrati in Duomo lunedì 4 gennaio alle 14,30 e la salma sarà poi tumulata nel cimitero di Pertengo.