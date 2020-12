Addio 2020: i saluti in musica della Camerata Ducale

Gli auguri di fine anno della Camerata Ducale e del Comune di Vercelli viaggiano attraverso internet. Stasera, giovedì 31 dicembre 2020 dalle ore 19.30 sui canali social Camerata Ducale, Viotti Festival e città di Vercelli un momento di musica e sorrisi accompagnerà l'ultimo giorno del 2020.

Ad aprire la serata saranno i saluti del sindaco Andrea Corsaro, l’intervento di Cristina Canziani, direttore artistico del Viotti Festival, e una carrellata di ricordi e immagini degli ultimi concerti. Poi spazio a una anticipazione del nuovo cd di Guido Rimonda e della Camerata Ducale con il brano “Smile” composto da Charlie Chaplin per il film Tempi Moderni.

Infine una galleria dei “sorrisi” degli abbonati del Viotti Festival, degli spettatori, dei musicisti e dei solisti che hanno accompagnato la Camerata Ducale.

«Saluteremo il nuovo anno in modo lieve e sognante grazie ai mezzi digitali, con l’augurio di ritrovarci presto per fare e ascoltare musica dal vivo, insieme per davvero», concludono dalla Camerata.