Tenta il furto alla Bennet di Vigliano, ma il colpo va male e una 60enne vercellese finisce nei guai.

I Carabinieri della stazione di Candelo, intervenuti ai all'ipermercato Bennet di Vigliano hanno fermato una 60enne residente nel vercellese che aveva tentato di rubare merce varia per un valore di circa 100 euro.

La donna, pare non sia la prima volta che rimane coinvolta in episodi simili, dopo gli accertamenti del caso è stata denunciata per tentato furto.