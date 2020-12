Perturbazione in arrivo, chiude viale Garibaldi

Perturbazione di Capodanno in arrivo e nuova chiusura per viale Garibaldi e per la zona di piazza Roma che confina con il viale. I divieti di sosta e transito scattano dalla serata di giovedì 31 dicembre.

Il Comune rende noto che, a causa del meteo che prevede nevicate anche in pianura, con ordinanza numero 421 del 31 dicembre 2020, a partire dalla serata di oggi, 31 dicembre, sono vietati il transito pedonale e il parcheggio, su Viale Garibaldi e Piazza Roma.