«Giornata storica: da oggi abbiamo uno strumento per fermare il contagio»

«Una giornata storica nella lotta al Covid». Lo dice il manager Asl Angelo Penna e lo ribadiscono medici, infermieri e personale Asl che, da giovedì mattina, si sta sottoponendo al vaccino anti Covid al Sant'Andrea e a Borgosesia. Lo dicono, con i loro sorrisi sollevati, gli operatori che sono seduti nell'ambulatorio di Malattie infettive e che, dopo l'iniezione, stanno aspettando qualche minuto prima di tornare al lavoro. Per molti di loro il 2020 è stato un anno difficile: in ospedale per le molte situazioni drammatiche con le quali si sono confrontati; fuori per le mille precauzioni e preoccupazioni con le quali hanno convissuto in famiglia, con i genitori anziani o con i figli piccoli.

«Dopo mascherine e distanziamento, finalmente abbiano un'altra azione concreta da mettere in campo contro il virus», dice il primario di Malattie Infettive Silvio Borrè, presentando, con i colleghi dei reparti Covid, del Sisp e della Farmacia ospedaliera, la campagna di vaccinazione che parte proprio l'ultimo giorno dell'anno. Una data arrivata un po' a sorpresa, ma che non è stata solo simbolica: alle 12, mentre c'è la conferenza stampa, ben 188 tra medici, infermieri e Oss in servizio nei reparti Covid del Sant'Andrea sono già passati dall'ambulatorio di Malattie Infettive dove viene inoculato il vaccino. Altri 24 loro colleghi si sono sottoposti all’iniezione al Santi Pietro e Paolo di Borgosesia: dopo la pausa di venerdì 1 gennaio, da sabato la campagna riprende per arrivare entro dieci giorni a coprire tutto il personale. Oltre il 70% degli operatori ha dato la propria pre-adesione «ma contiamo che i numeri salgano ulteriormente in questi giorni», precisa il direttore generale Penna. Dopo i reparti Covid, si andrà a immunizzare gli operatori di tutte le altre strutture. Appuntamento rinviato solo per coloro che hanno superato la malattia nel corso dell'autunno e che riceveranno il vaccino in una seconda fase.

Secondo le ultime indicazioni ricevute dall'Aifa, la Farmacia ospedaliera, che gestisce i vaccini coordinando le fasi di scongelamento, diluizione e predisposizione del siero, sfrutta tutte le sei dosi contenute in ciascuna fiala. «I primi vaccini sono arrivati mercoledì - spiega la dirigente Mariapia Massa - e da adesso sono previsti arrivi settimanali che ci consentiranno di completare la campagna entro i primi 10 giorni di gennaio».

«Ritengo che per gli operatori sanitari vaccinarsi sia un dovere morale - aggiunge Borrè - a tutela della salute propria e di tutti i pazienti. Dietro a questo vaccino ci sono 20 anni di studi e questo vaccino potrebbe dare una svolta nelle ricerche verso altri tipi di malattie per le quali non c'è ancora la possibilità di immunizzarsi».

Mario Malerba, direttore di Pneumologia, ribadisce il senso di responsabilità da mettere in campo «non solo verso se stessi ma verso tutti gli altri», mentre Roberta Petrino, primaria del Pronto Soccorso, assicura che tutti i suoi colleghi hanno accolto con enorme sollievo questo momento: «Siamo il primo punto di riferimento per chi arriva in ospedale e questi mesi sono stati davvero difficili».

Clima simile anche a Borgosesia, dove il V-day ha coinvolto 24 operatori: Marinella Carmagnola Vietti, caposala del reparto Covid, è stata la prima a ricevere il vaccino. «Dobbiamo fidarci degli scienziati ed è giusto che noi operatori siamo i primi a sottoporci al vaccino. Ho visto troppi pazienti stare male e morire e il pensiero che una persona, magari giovane o asintomatica, possa provocare qualcosa di molto più grave a persone di un’altra età, non esiste», ha detto in un video, girato per la trasmissione Obiettivo Valsesia e diffuso attraverso i social.

Per tutti loro, tra 21 giorni, ci sarà il richiamo. Nel frattempo partirà anche la campagna nelle Rsa del territorio. «Le direttive di Ministero e Regione vengono aggiornate progressivamente e noi in base a quelle organizzeremo anche le successive campagne per forze dell'ordine e personale scolastico - conclude Virginia Silano che guida il Sisp -. Ma in questi giorni abbiamo già ricevuto richieste da parte di cittadini che volevano sapere quando sarà il loro turno». Indicativamente la campagna sulla popolazione prenderà il via in primavera.