E' il dottor Borrè il primo vercellese a ricevere il vaccino Covid

E' partita nella mattina di giovedì la campagna di vaccinazione anti Covid tra il personale dell'Asl Vercelli.

«Volti consapevoli, coscienti. Volti in alcuni casi tanto emozionati. Sono i volti dei nostri operatori: quelli che in questa giornata speciale di fine anno stanno ricevendo il vaccino covid - si legge in una nota dell'Asl -. Il primo questa mattina è stato il dottor Silvio Borrè, direttore malattie infettive, a seguire Franco Balzaretti, day surgery multispecialistico, Silvio Testa, direttore chirurgia generale, Massimo Gattoni, direttore dermatologia. Con loro molti altri medici, coordinatori infermieristici e infermieri: Daniela Loziori, Annuska Beltrame, Antonella Bellino, Simona De Luca Cozzolino, Katia Gaboli, Lorenza Marotta. Queste foto sono le nostre cartoline di auguri per il nuovo anno che sta per arrivare».

Alle 12 l'Azienda sanitaria farà il punto sulla prima giornata e sulla campagna in atto a Vercelli e Borgosesia.