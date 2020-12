Capodanno in zona rossa: ecco cosa cambia

Capodanno in “zona rossa” per il Piemonte e l’Italia: chiudono nuovamente i negozi non alimentari (con poche eccezioni, come le farmacie, edicole e tabaccai) e vengono limitati gli spostamenti. Lo prevede il 'Decreto Natale' che ormai tutti conosciamo. Ma per chi non ha ancora chiare le nuove regole che varranno per oggi e nei prossimi giorni, il Governo ha pubblicato della Faq per togliere ogni dubbio sulle nuove restrizioni anti-contagio.

Innanzitutto la "zona rossa" sarà in vigore nei giorni 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021. Regole da zona arancione invece nella sola giornata del 4 gennaio 2021. Nella notte di Capodanno, inoltre, il coprifuoco viene posticipato: venerdì mattina tutti in casa fino alle 7.

Consentito asporto e delivery per bar e ristoranti mentre chiudono i negozi che non vendono articoli ritenuti di prima necessità. L'attività motoria è permessa: si potrà uscire per una passeggiata o una corsa, ma rimanendo in prossimità dell'abitazione. Torna anche l'autocertificazione per gli spostamenti consentiti, ovvero quelli per esigenze di lavoro, salute, urgenza e necessità.

Ecco tutte le Faq del Governo:

Dopo l’approvazione del cosiddetto “decreto Natale” (decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172), sarà ancora possibile, dal 24 dicembre al 6 gennaio, tornare alla propria residenza, domicilio o abitazione, se per qualche motivo ci si trova in un’altra Regione?

Sì, il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione è sempre un motivo legittimo di spostamento.

E sarà possibile spostarsi per tornare al proprio luogo di lavoro o per motivi di necessità o di salute?

Sì, gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità sono sempre possibili, senza distinzione tra giorni e orari.

Durante le feste sarà consentito andare a trovare amici o parenti?

La risposta a questa domanda varia in relazione ai giorni, al luogo di partenza e alla destinazione del proprio spostamento. Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, sono vietati tutti gli spostamenti, anche per far visita ad amici o parenti, che comportino l’uscita dalla Regione in cui si vive o in cui si ha la residenza. Inoltre, tra il 24 dicembre e il 6 gennaio, le disposizioni in vigore prevedono che: