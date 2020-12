Cadute per il ghiaccio (e polemiche sui social)

Polemiche sui social e una ventina di accessi al Pronto soccorso, nella giornata di martedì, per le cadute avvenute a causa del ghiaccio. Sei le fratture diagnosticate.

La nevicata di lunedì ha lasciato, in alcune vie cittadine e su parecchi marciapiedi, ampi lastroni di ghiaccio che hanno messo in difficoltà diversi pedoni.

Il Comune, attraverso una nota diffusa sui social dall'assessore Patrizia Evangelisti ha evidenziato come i mezzi spargi cloruri siano passati per le strade sia nella serata di lunedì che nella mattina di martedì quando l'abbassamento delle temperature aveva causato un'ulteriore situazione di criticità in diverse zone.