Vercelli: 1162 saturimetri per le persone anziane e in difficoltà

Sono 1162 i saturimetri per le persone anziane e disabili seguite dal settore Servizi Sociali del Comune. Gli strumenti, che rilevano la quantità di ossigeno nel sangue - uno dei parametri di riferimento per monitorare l’andamento di Covid-19 - sono stati acquistati attraverso l'Azienda Farmaceutica e verranno distribuiti nel corso delle prossime settimane.

La notizia è emersa nel corso del Consiglio comunale durante la discussione sul bilancio dell'Azienda Farmaceutica. «Le persone individuate - ha spiegato l'assessore Ketty Politi - è partita il 29 dicembre e le persone destinatarie saranno contattate telefonicamente da settore Politiche sociali».

Nel corso della discussione sul bilancio della Farmaceutica, i consiglieri del Pd Maura Forte e Michele Cressano hanno chiesto che il Consiglio comunale dia alla Farmaceutica mandato di progettare e mettere in pratica azioni volte a offrire maggiori servizi ai cittadini: tra i quali - in epoca di pandemia - l'esecuzione di tamponi rapidi, la fornitura di saturimetri, temi sui quali è stata presentata una proposta di emendamento.

«Intenti totalmente condivisi - ha commentato l'assessore Luigi Michelini - e in parte già messi in campo senza attendere la mozione. I saturimetri sono già stati comprati e presto verranno distribuiti e l'Afm sta organizzando gli spazi per l'esecuzione dei tamponi rapidi. Dunque non occorre approvare una mozione o un emendamento al bilancio in tal senso». Avendo rilevato un sostanziale concordanza di intenti sul tema, l'emendamento presentato dal Pd e poi limato e ripresentato dalla maggioranza, è stato sottoscritto da tutti i capiogruppo.