Pronto il piano per il ritorno in classe

Tornare a scuola in tutta sicurezza: viene presentato nella mattina di mercoledì il progetto “Scuola sicura” varato dalla Regione Piemonte per garantire il ritorno in classe degli studenti e del personale scolastico piemontese.

Nei giorni scorsi, il ministero aveva definito un piano a tappe per il ritorno in classe dei ragazzi di seconde e terze medie e delle scuole superiori, fissando al 50% il tetto per il 7 gennaio e prevedendo un successivo step al 75%.

«Martedì abbiamo incontrato i sindacati del mondo della scuola per illustrare il piano che ci consentirà di ripartire in sicurezza dopo le festività natalizie - spiegano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore all’Istruzione Elena Chiorino, a margine dell’incontro a cui hanno preso parte anche il commissario dell’area giuridico-amministrativa Antonio Rinaudo e il direttore dell’Ufficio scolastico regionale Fabrizio Manca -. Un progetto concreto che ha solide basi scientifiche, perché predisposto dai nostri epidemiologi ed esperti, e che si fonda su quattro pilastri: screening preventivo per tutti gli insegnanti e il personale Ata, test di monitoraggio per gli studenti delle seconde e terze medie, progetti territoriali personalizzati e percorsi dedicati per la scuola nei Sisp. Il progetto ha avuto anche il via libera del mondo medico e mercoledì, dopo averli illustrati ai capigruppo del Consiglio regionale, presenteremo ufficialmente tutti i dettagli del Piano».