Consegnato il vaccino Covid a Vercelli e Borgosesia

Sono arrivati nella mattina i primi vaccini anti Covid assegnati all'Asl di Vercelli e che, da giovedì, verranno inoculati agli operatori sanitari che operano nei reparti Covid del Sant'Andrea e del Santi Pietro e Paolo di Borgosesia. Nel corso della mattina, la fornitura attesa è stata consegnata anche all'ospedale Sant'Andrea dove la campagna parte dalle 8 di giovedì mattina.

Come è stato ampiamente annunciato nel corso delle conferenze stampa della Regione, i vaccini arrivano stoccati in contenitori appositi che mantengono il siero alla temperature di -80 gradi e vengono poi conservati nei congelatori forniti al Sant'Andrea dalla Regione e al Santi Pietro e Paolo da Fondazione Valsesia.

«Grazie alla straordinaria generosità della nostra comunità abbiamo centrato l’obiettivo della raccolta fondi che ci ha permesso di acquistare in tempi rapidi lo speciale freezer -80° indispensabile per la conservazione delle dosi di vaccino anti covid - si legge in una nota di Fondazione Valsesia - le prime destinate al nostro ospedale, e a quello di Vercelli, siamo tra i 300 ospedali che potranno somministrare il vaccino».

La presidente di Fondazione Valsesia, Laura Cerra, sottolinea anche che «Abbiamo aggiunto un altro importante tassello per una sanità di qualità sul nostro territorio. Grazie alla partecipazione delle nostre comunità, che rispondono sempre con grande cuore, dimostrando tutto l’amore per queste nostre valli, e alla collaborazione costante con l’Asl Vercelli abbiamo ancora una volta toccato con mano il valore strategico e fondamentale della collaborazione e della cooperazione sinergica per raggiungere grandi risultati».