Stecco: «Il vaccino mercoledì a Vercelli. La campagna parte in anticipo»

«Domani arriverà la prima tranche settimanale di vaccino anti Covid e già venerdì 31 potrebbero iniziare, salvo complicazioni logistiche dovute a ghiaccio e neve, le inoculazioni nei due presidi ospedalieri dell'Asl Vercelli». Ad annunciarlo il presidente della commissione regionale Sanità, Alessandro Stecco.

«A pochi giorni dalla cerimonia inaugurale di domenica, questo avvio avviene persino in anticipo rispetto a quanto inizialmente preventivato. Sono contento - continua Stecco - sia per gli operatori sanitari della sanità e delle strutture residenziali vercellesi sia per gli ospiti delle stesse, i quali saranno il primo gruppo di persone che verrà sottoposto a vaccinazione e richiamo con seconda dose 21 giorni dopo. La procedura andrà avanti con scaglioni settimanali fino a fine gennaio».