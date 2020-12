Addio a Guido Crevola, sindaco e presidente della Comunità Montana

Il mondo politico valsesiano dice addio a Guido Crevola, a lungo sindaco a Valduggia e Sabbia e presidente della Comunità Montana Valsesia.

Aveva 85 anni: imprenditore del settore metalmeccanico, esponente del centro sinistra valsesiano, Crevola era una persona colta e affabile, dotata di grande ironia. Era un appassionato di musica lirica, mondo che conosceva a fondo per la sua passione per il canto lirico che aveva anche praticato. Moltissimi i ricordi che, in queste ore, si stanno affollando sui social.

A pochi giorni di distanza dalla morte di Pier Angelo Carrara, un altro lutto colpisce il mondo politico valsesiano.

«Servirà grande lavoro per recuperare la loro eredità di impegno e le generose battaglie che hanno condotto per il nostro territorio», ricordano tanti colleghi amministratori locali.