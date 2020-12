Valle d'Aosta: boom di falsi positivi per un problema tecnico. Polemiche e proteste

A causa di un problema tecnico ad uno strumento del laboratorio analisi dell'ospedale Parini di Aosta, numerosi esami sono risultati dei 'falsi positivi'.

Il fatto - secondo quanto appreso dall'ANSA - è avvenuto domenica scorsa. Almeno una ventina di pazienti, già ricoverati, sono quindi stati trasferiti nei reparti Covid nella stessa serata. Solo lunedì mattina si è scoperta la loro negatività e ora si trovano isolati in altri reparti. I falsi positivi hanno portato ad un boom di contagiati e ricoverati segnalato nel bollettino Covid dell'Unità di crisi di lunedì.

Il guasto è stato provocato dallo spegnimento dello strumento che si è resettato e non è stato 'ritarato' dai tecnici: quasi tutti i campioni sono così risultati positivi. Secondo quanto riportato nel bollettino, infatti, su 68 referti testati domenica scorsa 61 hanno dato esito 'positivo'.



Alcuni di questi appartengono a persone che erano ricoverate in vari reparti del Parini e che quindi sono state trasferite d'urgenza nei reparti Covid. Oggi è stato rifatto a tutti il tampone che ha dato esito negativo e sono stati posti in quarantena in attesa di capire se hanno preso il virus durante la degenza nei reparti dedicati al coronavirus. Molte proteste si sono sollevate da parte dei pazienti stessi e dei parenti.