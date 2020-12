Riaperto viale Garibaldi: abbattimento in vista per gli alberi più compromessi

Si torna a parcheggiare in viale Garibaldi e nella zona di piazza Roma dove, dalla prima mattinata di oggi, martedì 29 dicembre, è stato ripristinato anche il transito pedonale, spospeso da domenica a causa del pericolo legato alla nevicata di lunedì.

In un comunicato diffuso poco dopo mezzogiorno, il Comune rende noto che al più presto verranno rimosse le luci natalizie: alcuni fili, nella giornata di lunedì, sono stati staccati dalla neve, finendo a terra e gli altri, comunque, contribuiscono ad appesantire le piante.

Inoltre è previsto l’abbattimento delle essenze arboree maggiormente ammalorate: al momento il Comune non precisa quante siano le piante che verranno rimosse e sostituite.

«Ho seguito l’evoluzione della situazione che è stata prontamente gestita dall’assessore Emanuele Pozzolo e, per quanto attiene alle luminarie, dall’assessore Mimmo Sabatino - dice il sindaco Andrea Corsaro -. Ci stiamo impegnando per fare in modo che viale Garibaldi continui ad essere meta delle “vasche” dei cittadini in piena sicurezza».