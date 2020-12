I 14 paesi della provincia di Vercelli dove non è nato nessuno

Sono 14 i Comuni della provincia di Vercelli dove, nel 2019, non è nato neppure un bimbo. Fanno parte di una consistente pattuglia di 328 centri – per lo più di piccole o piccolissime dimensioni – sparsi in quasi tutte le regioni italiane, a eccezione di Toscana e Puglia. I dati sono contenuti nelle rilevazioni annuali dell'Istat: negli ultimi anni, in Italia, si è registrato un netto calo delle nascite a cui si è aggiunto uno spopolamento progressivo dei piccoli comuni per trasferimenti verso località più grandi; tuttavia molti di questi comuni, soprattutto quelli posti nelle zone di montagna, rappresentano un vero e proprio presidio del territorio, l'unico centro aggregativo in grado di funzionare da punto di riferimento per l'erogazione di servizi fondamentali, soprattutto per chi è in là con gli anni.

Nel 2019, nel vercellese, non hanno avuto nemmeno un nato Rimella, Fobello, Cervatto, Alto Sermenza, Carcoforo, Civiasco, Pila, Rassa, Balocco, Collobiano, Casanova Elvo, Sali, Salasco e Crova.

Come si nota, la cicogna non ha saltato solo i piccoli paesi di montagna, ma anche una consistente pattuglia di centri della pianura intorno al capoluogo: i dati relativi all'anno in corso aiuteranno a capire se si sia trattato di un caso o se la tendenza allo spopolamento si consoliderà.