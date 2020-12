Dal Comune 100mila euro per un nuovo intervento di riqualificazione dell'ospedale

Con uno stanziamento di 100mila euro il Comune di Vercelli torna a sostenere l'attività di umanizzazione e ristrutturazione delle aree di degenza dell'ospedale Sant'Andrea di Vercelli.

Dopo la positiva esperienza della scorsa primavera - quando a tempo di record venne progettata, finanziata e realizzata la realizzazione di un reparto di degenza moderno e sicuro sul versante Covid - Comune, Asl (e certamente non mancherà la Fondazione Crv) affrontano insieme un nuovo intervento: in programma, questa volta c'è l'umanizzazione delle stanze di Cardiologia.

«L'emergenza sanitaria ancora in atto - spiega il sindaco Andrea Corsaro - ci porta a intervenire nuovamente per sostenere il nostro ospedale e le attività che sta mettendo in atto per offrire ambienti più accoglienti e sicuri per pazienti e personale. Un'azione che, oltre a soddisfare esigenze funzionali, ha anche importanti benefici per il benessere psicologico di chi viene curato e che, in prospettiva, rappresenta anche una carta in più per il nostro ospedale».

Come era già avvenuto la scorsa primavera, il contributo comunale - già deliberato nei giorni precedenti il Natale - andrà a integrare fondi propri dell'Asl e, prevedibilmente, anche uno stanziamento della Fondazione, sempre attenta a interventi che possano avere ricadute a lungo termine per il territorio.

E di certo un intervento di riqualificazione degli spazi ospedalieri rappresenta anche un investimento per la sanità vercellese: «quando l'emergenza sanitaria legata al Covid finirà - aggiunge il sindaco - le strutture rimesse a nuovo potranno essere destinate alla normale attività ospedaliera. Ma saranno strutture rinnovate, in grado di offrire un servizio, anche in termini di comfort, decisamente elevato».