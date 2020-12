Servizio civile: con 65 posti approvati Vercelli è ai primi posti in Piemonte

Sei progetti su sei approvati, per un totale di 65 posti. La collaudata macchina degli uffici comunali che da anni segue il Servizio civile, porta a casa un risultato di grande prestigio.

«Quest’anno, con tutti i progetti finanziati – dice il sindaco Andrea Corsaro – il Comune di Vercelli ha fatto l’en plein: un risultato che ci pone ai primi posti in tutta la Regione Piemonte».

Il Comune è diventato il capofila di 16 enti del territorio (nelle province di Vercelli, Novara e Alessandria) e nel bando appena uscito sono previsti ben 65 posti per giovani diplomati, di cui 19 riservati a giovani con Isee certificato uguale o inferiore a 10.000 euro.

Il bando è aperto fino alle ore 14 del giorno 8 febbraio 2021 per giovani italiani o stranieri, 18-28 anni (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda.

Il servizio civile dura 12 mesi, prevede un contributo mensile di 439,50 euro, impegna i giovani in un progetto utile per i cittadini e il territorio ed è un’esperienza unica per formarsi, in un gruppo dinamico di altri giovani.

«Il servizio civile coordinato dal Comune di Vercelli – dice l’assessore alle Politiche giovanili, Emanuele Pozzolo – da quest’anno è presente in ben 11 comuni su tre province e porta sul territorio un’opportunità formativa e un contributo economico netto direttamente ai giovani di quasi quattrocentomila euro, oltre che un supporto sostanzioso per i servizi ai cittadini più bisognosiı».

Le sedi di progetto sono a: Vercelli, Alessandria, Novara, Casale Monferrato, Varallo, Borgosesia, Gattinara, Santhià, Tronzano vercellese, Livorno Ferraris, Cigliano, mentre gli enti partner del Comune di Vercelli sono: Università del Piemonte Orientale, Consorzio Vercellese per la Formazione Professionale, Museo Borgogna (Vercelli), Museo Leone (Vercelli), Museo del Tesoro del Duomo (Vercelli), Diapsi Vercelli, Comune di Santhiá, Arcidiocesi di Vercelli, Associazione 6023 Studenti UPO, Consorzio Intercomunale per i Servizi di assistenza sociale (Santhià), Unione Montana dei Comuni della Valsesia, Comune di Gattinara, Comune di Cigliano, Comune di Tronzano Vercellese, Comune di Livorno Ferraris, Comune di Casale Monferrato.

Chi vuole presentare domanda può visitare il sito www.vercelligiovani.it, contattare l’Informagiovani di Vercelli e partecipare agli Infoday online che saranno organizzati a gennaio (aggiornamenti e date saranno pubblicati su vercelligiovani.it) per avere tutte le informazioni dettagliate e presentare correttamente la domanda, in modo da ottenere anche una buona valutazione dei titoli e delle esperienze accumulate. Inoltre da quest’anno sono previsti 19 posti riservati a giovani con difficoltà economiche, purché si presenti il certificato Isee. Nel corso degli Infoday e all’Informagiovani verranno spiegate modalità e criteri per presentare la domanda: si consiglia di non affrettarsi ma di preparare bene la propria candidatura, chiedendo supporto all’Informagiovani di Vercelli.

Per informazioni e contatti: www.vercelligiovani.it - Informagiovani di Vercelli (informagiovani@comune.vercelli.it 0161 596 800).