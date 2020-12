Buoni spesa per l'acquisto di assorbenti igienici

Creare uno specifico capitolo di spesa, da inserirsi nell’ambito degli interventi sul sociale, e trovare un accordo con le farmacie comunali per agevolare, tramite buoni spesa o altro tipo di facilitazione, l’acquisto di una fornitura annuale di assorbenti igienici da destinare alle donne che si trovino in accertato disagio economico e fornire buoni per l'acquisto alle studentesse vercellesi.

Partendo dalla considerazione che «le mestruazioni non si fermano durante le pandemie» e che il costo dei prodotti intimi femminili è da tempo oggetto di un dibattito che ha portato a ridurre l'Iva solo marginalmente, i consiglieri di tutti i gruppi di minoranza hanno sottoscritto una mozione che verrà discussa in un prossimo Consiglio Comunale. Prima firmataria la consigliera del Pd, Manuela Naso, che sottolinea come «La crisi pandemica che stiamo vivendo acuisce i problemi che già esistono in questo campo: riteniamo che l'intervento del Comune sia un segno importante e che rappresenti un aiuto tangibile per la popolazione femminile in età fertile che a Vercelli ammonta a circa 10000 persone».