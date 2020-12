San Germano, auto si ribalta nel fossato

Ha perso il controllo della vettura che, uscendo di strada, si è ribaltata in un fossato. Incidente, all'alba di lunedì a San Germano, all'altezza della Cascina Capriasco: intorno alle 6,50 una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Vercelli e una del distaccamento volontario di Santhià sono intervenute sull’Sp 143 per soccorrere gli occupanti della vettura: due persone che, per fortuna, non hanno riportato lesioni nell'incidente. Grazie all'aiuto del personale e dei soccorritori del 118, i due occupanti dell'auto sono usciti dall'abitacolo e sono poi stati visitati.