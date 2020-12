Neve: allerta giallo su vercellese e Valsesia

Allerta meteo giallo, fino alle 12 di lunedì 28 dicembre, per le abbondanti precipitazioni previste su tutto il territorio provinciale, dove sono attesi fino a 15 - 20 centimetri di neve.

«Dalla serata di domenica - spiega l'assessore Patrizia Evangelisti - per le vie della città è stato effettuato il servizio di spandimento cloruri per prevenire le formazione di ghiaccio. Le preciptazioni sono state monitorate nel corso della notte per far interevenire i mezzi di sgombero non appena necessario: attualmente (sono da poco passate le 8,30, ndr) tutti i mezzi previsti nel piano neve stanno coprendo le zone della città da questa notte, ognuno per la propria competenza. Il passaggio della lama si vede ma ci saranno ancora disagi perché sta continuando a nevicare. Continueranno a pulire e a ripassare».

Anche sulle strade provinciali i mezzi sono stati al lavoro domenica per lo spandimento dei cloruri e la pulizia delle strade. «Prestare la massima prudenza e limitare gli spostamenti ai casi di necessità», ricorda comunque il consigliere con delega alla Viabilità, Pier Mauro Andorno.