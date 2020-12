Ospedale: per due giorni tornano le visite nei reparti no-covid

Nelle giornate dell’1 e del 6 gennaio l'Asl Vercelli apre alle visite per le persone ricoverate nei reparti no-covid.

Ci saranno comunque delle prescrizioni da seguire, come spiega una nota dell'azienda sanitaria: «Sarà consentita la visita a un solo familiare per degente ricoverato all’interno di reparti no covid. Ci si potrà fermare per non più di 30 minuti nella fascia oraria 12,30 – 14,30 e prima di accedere sarà necessario sottoporsi a controllo della temperatura, pre triage, igienizzazione delle mani e sarà necessario indossare cuffia, mascherina chirurgica e camice monouso».