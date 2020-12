Violento incendio a Scopa, evacuate alcune persone

Un violento incendio ha coinvolto, all'alba di domenica alcune abitazioni che si affacciano sulla sp 299 della Valsesia, nell'abitato di Scopa.

Dalle 6 del mattino diverse squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo Sesia, e dei distaccamenti volontari di Alagna, Cravagliana e di Romagnano Sesia, sono impegnati per domare l'incendio.

A causa della violenza della fiamme e dell'intenso fumo che ha avvolto la zona, è stato necessario far evacuare diverse abitazioni vicine a quelle interessate dal rogo: l'intervento è ancora in corso e, al momento non ci sono notizie di persone coinvolte nell'incendio.

Le cause del rogo sono ancora da accertare