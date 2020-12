Scopa: le spaventose immagini dell'incendio - VIDEO

Una donna di 100 anni è rimasta gravemente ferita nell'incendio che, dalla mattina di domenica, ha impegnato i Vigili del Fuoco a Scopa. La donna, dopo uno scoppio avvenuto all'alba nel suo alloggio, è stata portata fuori casa dalla badante che, a sua volta rimasta ferita e intossicata dal fumo, è poi stata trasportata all'ospedale di Biella.

Secondo quanto si apprende, l'anziana, soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata con l'elisoccorso al Cto di Torino dove è arrivata in gravi condizioni, con ustioni sul 50% del corpo. E' ricoverata in prognosi riservata.

Una decina le persone evacuate dalle case vicine, invase dal fumo ben visibile anche a distanza. Le operazioni di messa in sicurezza dell'area sono proseguite per tutta la mattina e alle 15,30 le squadre di soccorso erano ancora al lavoro per effettuare tutte le verifiche e seguire le ultime fasi dello spegnimento delle fiamme.

Fumo e fiamme, ben visibili da lontano, rendono il senso della devastazione che l'incendio si è lasciato alle spalle: gli stabili interessati dal rogo sono completamente distrutti e i danni, al momento, non sono calcolabili.