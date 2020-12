Addio a uno stimato pediatra

Livorno Ferraris è in lutto per la morte di Pier Carlo Michelone, medico pediatra molto noto in paese.

Aveva 68 anni e dal suo studio erano passati moltissimi concittadini che gli avevano affidato la cura dei figli. Era una persona competente e apprezzata da tutti: un punto di riferimento per i compaesani che, oggi, lo piangono con sincero dolore.

«Le nostre più sentite condoglianze a tutta la famiglia Michelone per la perdita di Pier Carlo che con la sua professionalità e umanità ha contribuito alla crescita di tre generazioni di livornesi», scrive in un post il sindaco del paese, Stefano Corgnati. E un suo predecessore, Renzo Masoero, lo ricorda per la sua professionalità. Sorridente, gentile, disponibile: «La medicina perde un bravo pediatra», ricorda una mamma.

Michelone lascia la moglie Anna, i figli, il fratello Paolo e tante persone che gli hanno voluto bene e che oggi dimostrano la propria stima verso questo professionista. Lunedì alle 20 verrà recitato il rosario mentre martedì alle 14,30 verrà celebrato il funerale.