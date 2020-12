Addio a Germana Degrandi, infermiera al Sant'Andrea

Grande cordoglio tra i molti amici e colleghi dell'ospedale Sant'Andrea per la morte, a soli 56 anni, di Germana Degrandi, a lungo infermiera nel nosocomio cittadino.

Da tempo combatteva contro un tumore che si era ripresentato più volte, minando il suo fisico ma non la tenacia con la quale aveva affrontato la malattia. Lo ricordano le moltissime amiche che, sui social, stanno tracciando un ritratto affettuoso della donna: dolce, tenace, sorridente. Una persona che lascia un grande vuoto.

Nel 2019, insieme ad altre donne in cura, al personale medico e ad alcune volontarie, era stata protagonista dello spettacolo "Guerriere in scena", portato al Civico dalla Lilt. A ricordarlo è Loretta Caliman, che con la Lilt aveva organizzato quell'appuntamento. «Vogliamo ricordarti bella, solare, sempre a testa alta malgrado gli innumerevoli attacchi con cui il male ha minato questi ultimi anni. Te ne sei andata questa notte in punta di piedi, lasciando un grande vuoto. Sei stata e sarai sempre un esempio per forza e coraggio, non ti dimenticheremo mai».

Grandissima la commozione tra le compagne di quell'avventura "teatrale" che era diventata anche l'occasione per stringere solidi legami di amicizia. E grande anche il cordoglio tra i colleghi: «Eri veramente una bella persona - scrive l'assessore comunale Ombretta Olivetti, anche lei infermiera al Sant'Andrea - mi ricordo di te, anni '80, bravissima infermiera che ci affiancava nel tirocinio».