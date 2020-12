Stecco: «Vaccino e terapie mirate sono le nostre armi contro il virus»

Oggi, domenica 27 dicembre, parte in modo simbolico la campagna di somministrazione del vaccino Covid-19, con 910 dosi distribuite in sette ospedali e tre Rsa piemontesi. Dai primi di gennaio il vaccino sarà somministrato in tutti i centri previsti dal piano vaccinale nazionale e alle categorie individuate dal Governo.

«È un momento storico importantissimo - afferma il presidente della commissione Sanità, il leghista Alessandro Stecco - nel quale la scienza scende in campo contro il Coronavirus».

Stecco, che per la sua attività in Regione sta affrontando da quasi un anno le varie fasi della pandemia, traccia anche un quadro delle prospettive che si stanno aprendo sul versante terapeutico.

«Sono due le armi di cui dovevamo dotarci contro il Covid per non farlo circolare: un vaccino valido che, entro il 2021, porti ad avere almeno il 70% della popolazione vaccinata, e farmaci o terapie mirate al virus, che sono in arrivo. La battaglia è lunga - continua Stecco - e ci saranno ancora mesi difficili da affrontare, ma la giornata di oggi rappresenta la svolta. Ne usciremo vincenti se rimarremo coesi, solidali, attenti e se faremo circolare le informazioni corrette contro la disinformazione che dilaga sui social media e che disorienta la popolazione».