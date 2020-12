Se nevica alberi "a rischio": vietato parcheggiare e passeggiare in viale Garibaldi

Viale Garibaldi "chiude" in previsione della nevicata attesa per la giornata di lunedì.

Un'ordinanza del settore Sicurezza territoriale, emessa nel giorno di Santo Stefano prevede che, dalle 20 di oggi, domenica 27 dicembre e sino a cessate esigenze sono vietati la sosta lungo entrambe le carreggiate di corso Garibaldi e lungo il tratto di piazza Roma che dalla rotatoria adduce al viale e il transito pedonale presso il viale alberato di corso Garibaldi.

Lungo il viale sono stati posti i cartelli di divieto e le bande bianche e rosse per transennare i tratti chiusi: le auto eventualmente "dimenticate" verranno rimosse.

A motivare la decisione è la relazione tecnica redatta dall’agronomo dottor Perino dopo la caduta di una pianta del viale avvenuta in concomitanza con la precedente nevicata: nel documento, pervenuto al Comune di Vercelli il 24 dicembre 2020 emergono criticità con riferimento a taluni degli alberi del viale. Dunque, considerando il precedente e il fatto che per domani è prevista una nuova nevicata in pianura, è stato ritenuto al fine di tutelare la sicurezza stradale, veicolare e pedonale, nonché la pubblica incolumità, precludere il viale Garibaldi al traffico pedonale e alla sosta veicolare.