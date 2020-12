Coding: la nuova frontiera della child-computer interaction

La child-computer interaction si occupa del design, della valutazione e dell'implementazione di sistemi interattivi per i bambini. Ciò che la caratterizza è il fatto che già in fase di ideazione e sviluppo si valuta se ciò che si è progettato è efficace ed efficiente nei confronti di un’interazione con i bambini. Quando si realizzano sistemi interattivi per i bambini non ci si deve limitare a progettare la tecnologia ma bisogna tener conto anche di tutto il contesto che la circonda, al fine di renderlo pratico e intuitivo per i più piccoli. E’ bene valutare come la conoscenza dei bambini cresce e si evolve, considerando l’impatto della tecnologia nel tempo. Questi sistemi devono progettati per aiutare i bambini nella creazione e nella costruzione di conoscenza e devono essere dotati di elementi che vadano a supportare le connessioni umane, come lo scambio di messaggi o la comunicazione con altri soggetti.

La child- computer interaction si pone l’obiettivo di coinvolgere direttamente i bambini e tutti i soggetti con i quali entrano in contatto, come i genitori o gli insegnanti, nella fase di sviluppo di questi sistemi e di supportare le diverse abilità con l’inserimento di elementi di adattabilità e variabilità, ponendo l’attenzione sulla loro valorizzazione nel tempo. Una delle più importanti abilità, da sviluppare nel processo di crescita di un bambino, è quella del pensiero computazionale, ovvero la capacità di individuare i giusti processi mentali per arrivare alla formulazione e alla soluzione di un problema, e una delle attività più indicate per svilupparlo è il coding, cioè una serie di giochi, esercizi e piccole attività che mettono i bambini di fronte ad un problema da risolvere, tramite la manipolazione di blocchi di informazione.