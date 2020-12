Rissa al supermercato: la spesa di Natale finisce con 4 denunce

Prima sono volate parole grosse, poi si è passati alle vie di fatto. Alla fine la spesa dell'antivigilia di Natale si è chiusa con l'intervento dei carabinieri e con 4 denunce nei confronti di due italiani e due romeni. Una vera e propria rissa quella scoppiata davanti agli increduli clienti del Carrefour market di via XX Settembre: protagoniste due coppie, una italiana e una straniera. Quando si sono incrociate al supermercato, per motivi non ancora chiariti, prima sono volati insulti, poi, nell’area accanto alle casse, si è passati alle mani: sono volati pugni e schiaffi e il personale ha chiesto aiuto alle forze dell'ordine. All'arrivo i carabinieri hanno fatto fatica a calmare gli animi: alla fine i quattro sono stati denunciati per rissa e la coppia di italiani, agitata e irriguardosa anche nei confronti delle forze dell'ordine, si è presa pure una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.