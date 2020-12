Cade in mountain bike e resta bloccato: elisoccorso e Vigili del Fuoco in azione

E' uscito con un amico per un giro in mountain bike lungo la Strada delle Vigne a Gattinara ma, a un tratto, percorrendo una zona impervia, è caduto riportando traumi che gli hanno reso impossibile tornare a casa.

Intervento di soccorso dei Vigili del Fuoco e dell'elicottero del 118, nella mattina di Santo Stefano: intorno alle 11 una squadra di Varallo e una della sede centrale di Vercelli sono state allertate per i soccorsi. Il personale, in collaborazione con gli operatori della Croce Rossa, dopo aver percorso a piedi circa 500 metri lungo un tratto non raggiungibile con i mezzi, hanno il giovane infortunato che si trovava insieme a un amico che non sembrava aver riportato traumi particolari.

Dopo alcuni minuti è poi intervenuto l'elisoccorso del 118 che ha effettuato il recupero del ferito, trasportandolo poi all'ospedale per gli accertamenti del caso.