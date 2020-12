Vaccine day: tra i testimonial il rettore Gian Carlo Avanzi, primario a Novara

Ci sarà anche il rettore Gian Carlo Avanzi, direttore della Struttura complessa a direzione universitaria di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, tra le persone che, domenica, si sottoporranno al vaccino nell'ambito della giornata che apre, in tutta Europa, la campagna anti Covid.

Le prime 910 dosi arrivate in Piemonte serviranno per testare il funzionamento della macchina organizzativa e sono destinate agli ospedali hub del territorio: dunque non Vercelli né Borgosesia, dove la campagna prenderà il via a gennaio.

Il professor Avanzi riceverà una delle prime 900 dosi che saranno simbolicamente somministrate in tutto il Piemonte ad altrettanti operatori del settore sanitario e delle RSA: le procedure di vaccinazione al Maggiore della Carità di Novara avranno inizio dalle ore 11:30 nel padiglione G.