Servizio civile: Vercelli capofila per 6 progetti e 65 posti

Sei progetti e 65 posti per giovani tra i 18 e i 28 anni che vogliano aggiungere al proprio curriculum un'esperienza a favore della collettività. E' stato pubblicato nei giorni scorsi il bando 2021 per il Servizio civile e, come ogni anno, il Comune di Vercelli ha ottenuto l'approvazione per un rilevante numero di progetti che coinvolgono un pool di enti locali, associazioni e istituzioni culturali del territorio, della Valsesia e del Casalese.

Sul sito dedicato al Servizio Civile (CLICCA QUI) è possibile trovare tutte le informazioni dettagliate relative al bando, ai requisiti e alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione ma, come ogni anno, nel corso del mese di gennaio verrà organizzato un infoday di presentazione dei progetti nel corso del quale sarà possibile anche chiarire eventuali dubbi sulle modalità di presentazione delle domande e avere informazioni sulle prove di selezione. Dei 65 posti, 19 posti sono riservati ha chi presenta un ISEE uguale o inferiore a 10.000 euro.

Il Comune di Vercelli sarà il coordinatore dei progetti che verranno attivati, oltre che in città, anche negli uffici pubblici di Alessandria, Novara, Casale Monferrato, Varallo, Borgosesia, Gattinara, Santhià, Tronzano vercellese, Livorno Ferraris, Cigliano.

Ecco una sintesi dei progetti approvati: “Ci vorrebbe un amico” (settore Politiche sociali). Prevede 15 posti (4 riservati a chi ha Isee uguale o inferiore a 10mila euro). Le sedi sono a Vercelli al settore Anziani e Disabili, alla Cascina Bargè, al Centro Galilei e alla Diapsi; al Cisas di Santhià; a Varallo (Unione Montana e Centro Diurno disabili); a Borgosesia (Unione montana); infine a Casale al Centro diurno L'albero in fiore e alla comunità alloggio Casa Mia.

“Una mappa per i giovani” è invece un progetto che si occupa di comunicazione e di servizi di front office: i posti sono 16 posti (4 riservati) e le sedi sono a Vercelli l'Informagiovani, la Scuola Musicale Vallotti, il Coverfop, il rettorato dell'Università, l'associazione universitaria 6023 e la pastorale universitaria dell'Arcidiocesi; a Santhià l'Infopoint del Comune, a Gattinara l'Informagiovani; Novara e Alessandia le sedi universitarie.

Anche “No Digital divide” è un progetto che si occupa di comunicazione e prevede 5 posti (2 riservati): le sedi sono l'Urp e il Centro Europe District del Comune di Vercelli; l'Urp del Comune di Casale Monferrato; e l'Urp del Comune di Gattinara.

“ ConosciAMO il verde” è dedicato al settore ambiente: 4 i posti disponibili (2 riservati): al Comune di Vercelli, Ufficio Ecologia e Qualità Urbana ; all' Unione montana Valsesia, sede di Varallo e all' Ufficio Ambiente ed Ecologia del comune di Casale Monferrato.

“ Knowledge 360” si occupa invece di cultura e biblioteca: 17 i posti (4 riservati) con sedi alla Biblioteca Civica di Vercelli, alla Biblioteca dei ragazzi , all' Ufficio Cultura e all' Arcidiocesi di Vercelli . Fuori città sono disponibili posti a Casale Monferrato ( Biblioteca Civica) e alle biblioteche di Santhià, Gattinara, Tronzano, Cigliano e Livorno Ferraris. Per quanto riguarda le biblioteche universitarie, invece, posti disponibili al Disum di Vercelli, Disei di Novara e Digspes di Alessandria.

“ Forma mentis” è un progetto dedicato a cultura e musei: 8 i posti disponibili ( 3 riservati) al Museo Borgogna , al Museo Leone e al

Museo del Tesoro del Duomo Archivio Capitol are di Vercelli e al Museo Civico di Casale Monferrato.

I progetti prevedono un impegno di 25 ore settimanali e un trattamento economico di 439,50 euro mensili.