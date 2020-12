Scuola, la richiesta dei sindacati: “Soluzioni diverse per grandi città e piccoli comuni”

Un rientro che si preannuncia però piuttosto complicato, visto il perdurare della pandemia e le tante difficoltà organizzative per mettere d’accordo più mondi: quello dell’istruzione con quello dei trasporti, senza dimenticare le esigenze delle famiglie. Di certo dai sindacati arriva un grido d’allarme in vista della riapertura: "Dal nostro punto di vista, l’approccio utilizzato finora e le ipotesi circolate sui mezzi di informazione, fanno sorgere il sospetto che l’obiettivo non sia tanto la ripresa delle lezioni, quanto piuttosto lasciare il cerino acceso ad altri soggetti”.

Cgil, Cisl e Uil evidenziano in maniera unanime la criticità dovuta alla grande differenza tra i modelli da adottare nelle grandi città e nei paesi più piccoli: “È evidente che, in proposito, che le soluzioni da adottare sono diverse per le aree metropolitane, i capoluoghi di provincia, i comuni di media e piccola dimensione”. Un solo modello, insomma, non pare applicabile. “Serve definire una organizzazione dei trasporti che, come abbiamo detto, non può essere univoca, perché, tra l’altro, l’organizzazione scolastica della didattica è differente per cicli e indirizzi di studio” ribadiscono i sindacati.