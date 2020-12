Musica ed emozioni: il concerto in strada per gli anziani del Soggiorno

Un pomeriggio di musica, per augurare buon Natale agli anziani ospiti della casa di riposo e per ribadire che il cuore dei santhiatesi è accanto a loro.

Nell'anno del lockdown, con i musicisti costretti a traslocare dai teatri ai balconi per continuare a regalare le emozioni della loro arte, le bande musicali santhiatesi si sono trasferite in strada, sotto i balconi del Soggiorno Anziani, per regalare un insolito concerto natalizio agli anziani. Le norme anti contagio impediscono l'ingresso in struttura delle persone, ma le note hanno comunque regalato un bel pomeriggio di emozioni.

Il Comune, grazie alla collaborazione della Banda Musicale Cittadina e della Banda Musicale I Giovani ha organizzato un pomeriggio interamente dedicato agli anziani: la direttrice e gli operatori si sono organizzati in modo che gli ospiti potessero assistere dalle finestre e dai balconi.

Intanto in struttura sono riprese le visite per i parenti che, nella massima sicurezza e dopo aver effettuato il tampone rapido, possono prenotare l'incontro con il loro caro e possono. Da giovedì, inoltre, all'interno della Casa di Riposo è stata allestita la Stanza degli Abbracci, offerta dell'Amministrazione Comunale di Santhià per dare la possibilità di avere un contatto ancora più ravvicinato.