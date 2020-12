Botta: «Dai nostri anziani una lezione di speranza e di coraggio»

Come era stato promesso, il regalo dell'amministrazione comunale di Varallo ai cittadini ospiti di Casa Serena è arrivato: nel pomeriggio di mercoledì è stata resa operativa “La stanza degli abbracci”, realizzata per dar modo ad anziani e parenti di potersi incontrare in sicurezza.

«E’ il regalo che l’Amministrazione Comunale, affiancata da numerose realtà cittadine alle quali va un sincero ringraziamento - spiega il sindaco Eraldo Botta -. Come saprete si tratta di una struttura, certificata e brevettata, che permette di ritrovare con il tatto gli affetti più cari, di abbracciarsi senza paura, in piena sicurezza come da tempo non poteva più avvenire, attraverso una barriera di plastica morbida. E proprio perché dovremo ancora attendere il momento del ritorno degli abbracci veri è bello sapere che nel frattempo ospiti e parenti potranno vivere questa nuova vicinanza».

Dopo il taglio del nastro Botta ha voluto sperimentare personalmente l'attrezzatura, abbracciando un'arzilla ospite e portando a lei simbolicamente gli auguri per tutti gli altri anziani. «Da lei ho ricevuto un forte segnale di speranza, poiché le sue parole sono state: "Noi abbiamo coraggio e forza” - spiega commosso Botta -. Sono i nostri anziani, con la saggezza degli anni che si portano sulle spalle e chissà con quante avverse vicende di vita vissute e da loro dobbiamo prendere esempio, non piangerci addosso e pensare al futuro con fiducia».