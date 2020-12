Sostegno a commercio e artigianato: l'elenco dei negozi che accettano i buoni sconto

Sono più di 1.100 le famiglie vercellesi che hanno ritirato i buoni sconto da 60 euro utilizzare in oltre 80 esercizi a oggi aderenti (l’elenco è pubblicato sul sito del Comune di Vercelli (CLICCA QUI) e sono 486 le attività che hanno beneficiato della nuova tranche di contributi a fondo perduto di 520 euro per i danni causati dalle chiusure. Numeri importanti, quelli legati agli aiuti comunali per il rilancio economico della città: e, in una nota, le associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato esprimono il loro plauso per le iniziative poste in essere dal Comune di Vercelli a sostegno delle attività commerciali e artigiane vercellesi.

«Sottolineiamo – si legge in una nota di Ascom, Confesercenti, Confartigianato e Cna - come queste iniziative, attivate fin dallo scorso maggio e che ancora oggi sono un riferimento per tanti Comuni piemontesi e non, abbiano una duplice valenza: se da un lato danno una piccola boccata d’ossigeno a tante attività danneggiate dalle chiusure e dalle restrizioni dei vari DPCM, dall’altro fanno sentire la vicinanza dell’Istituzione comunale in un periodo difficilissimo e di confusione generata dal susseguirsi di norme e interpretazioni».