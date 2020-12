Protezione civile: inaugurati i mezzi donati da Olmo per Motta de'Conti, Prarolo e Borgo Vercelli - FOTO

Lo aveva promesso subito dopo la devastante alluvione dello scorso ottobre e, mercoledì 23 dicembre, l'ennesimo impegno per il territorio di Carlo Olmo si è concretizzato. Sono stati consegnati e benedetti i tre mezzi che il filantropo ha donato alla Protezione civile e che verranno destinati ai Comuni di BorgoVercelli, Prarolo e Motta de'Conti, gravemente danneggiati dall'alluvione.

Volontari, sindaci (non sono quelli dei Comuni interessati ma i tanti con i quali Olmo ha stretto legami in questi mesi) e i consiglieri regionali Carlo Riva Vercellotti e Alessandro Stecco si sono ritrovati mercoledì nel capannone della Protezione civile per la presentazione dei tre mezzi. A far da padrone di casa Roberto Bertone, già presidente del coordinamento regionale e punto di riferimento per tutto il mondo del volontariato emergenziale.

«Attorno a questa struttura - ha spiegato Bertone - ruotano 650 volontari, 27 associazioni; da qui, in caso di emergenza, partono alcuni dei mezzi della colonna mobile del Piemonte. Le nuove squadre che si verranno a creare grazie alla donazione di Olmo si inseriscono in un meccanismo complesso ma fondamentale: saranno le sentinelle del territorio, avranno i compito di velocizzare i soccorsi, di segnalare puntualmente le situazione di difficoltà aiutandoci così a evitare danni più gravi».

Da moltissimi anni il Piemonte investe con impegno sul sistema della Protezione civile, ora con la sua donazione, Olmo sposta più in alto l'asticella: «Facciamo in modo che il cittadino sia protagonista dei soccorsi, aiuti il proprio territorio per rispondere anche alle difficoltà che il sistema può incontrare. Il mio messaggio, per i sindaci e per le istituzioni, è di collaborare insieme per superare le difficoltà».