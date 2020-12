Messe della Vigilia e di Natale: gli orari nelle chiese cittadine

Natale senza messa di mezzanotte e con ingressi contingentati (come ormai avviene da mesi) nelle chiese. Ecco gli orari delle celebrazioni della Vigilia e di Natale delle chiese e parrocchie cittadine.

Duomo: giovedì 24 alle 20.30 messa solenne con l’Arcivescovo; venerdì 25 dicembre messe alle 8.30, 10.30, 12, 17.30; alle 16 vespri solenni e benedizione eucaristica

Basilica di Sant'Andrea: giovedì 24 dicembre: 20.15 messa vigiliare; venerdì 25 dicembre: alle 10 messa; alle 18.45 vespri

Beata Vergine Assunta, rione Cappuccini: giovedì 24 dicembre messe alle 17 e alle 20.30, venerdì 25 alle 9 e alle 11

Beata Vergine di Lourdes, rione Concordia: giovedì 24 dicembre messe alle 18 e alle 20, venerdì 25 messa alle 11

Regina Pacis: giovedì 24 dicembre messe alle 18.30 e 20, venerdì 25 alle 10.30 e alle 17.30

Sacro Cuore al Belvedere: giovedì 24 dicembre messa alle 20 e venerdì 25 alle 9, 10.30 e 18

Sant'Agnese: giovedì 24 dicembre messa alle 17.30, venerdì 25 messa alle ore 11

Sant'Antonio all’Isola: giovedì 24 dicembre messa alle 18, venerdì 25 alle 10

San Bernardo: giovedì 24 dicembre messa alle 17, venerdì 25 messe alle 9 e 11

San Cristoforo: giovedì 24 dicembre messe alle 17.30 e alle 19.15, venerdì 25 alle 10.30 e alle 17.15

San Giuseppe rione Cervetto: giovedì 24 dicembre messe alle 17.30 e 20, venerdì 25 alle 9 e alle 11

Santa Maria Maddalena: giovedì 24 dicembre messe alle 18.30 e 20.30, venerdì 25 alle 11 e alle 18.30

Santa Maria Maggiore: giovedì 24 e venerdì 25 dicembre messa alle 18.30

San Paolo: giovedì 24 dicembre messe alle 18 e alle 20, venerdì 25 alle 9.30, 11 e 18

San Pietro Apostolo al rione Aravecchia: giovedì 24 dicembre messa alle 17, venerdì 25 alle 10

Santissimo Salvatore: giovedì 24 dicembre messa alle 18 nella cappella della Sacra Famiglia in via Parini, e alle 20 nella chiesa parrocchiale di corso Libertà; venerdì 25, messa alle 9 nella cappella di via Parini, alle 11 e alle 17.30 in chiesa parrocchiale

Spirito Santo: giovedì 24 messe alle 17 e 19, venerdì 25 alle 9 e alle 11.30

Caresanablot: giovedì 24 dicembre messe alle 17 e alle 20.30, venerdì 25 alle 11.15

Sali Vercellese: venerdì 25 dicembre messa alle 9

Larizzate: giovedì 24 dicembre messa alle 16